МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "ЭкоНива" предлагает "Союзмолоку" обсудить с Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу Московской биржи) возможность организовать торги сырым молоком, заявил президент группы компаний Штефан Дюрр на XIV Съезде Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). Турчак призвал развивать биржу импортозамещения во всех регионах

"Это пока еще не инициатива "Союзмолока", но хотел бы, чтобы поддержали. Я советовался с Никитой Захаровым, главой НТБ, интересно ли торговать на бирже не только зерновыми контрактами, а, может быть, и поставками сырого молока. Мы эту тему чуть развивали и видим, что есть реальные возможности для этого", — сообщил Дюрр, являющийся также председателем правления "Союзмолока".

Он предложил участникам союза обсудить это предложение совместно с биржей. Например, ежедневный оборот торгов в одну тысячу тонн сырого молока, сам по себе не очень большой, способен давать хороший индикатив по ценам, обеспечивать хеджирование рисков и производителю молока, и переработчику, а также гарантировать рынку определенную ликвидность, заметил Дюрр.

В частности, "ЭкоНива" при объеме производства 3,5 тысячи тонн молока в сутки готова продавать через биржу до 500 тонн в сутки. В целом глава компании считает, что биржевая торговля могла бы обеспечить рынку определенный уровень ценовой стабильности и позволить избежать ценовых качелей, от которых в последнее время страдали и производители, и переработчики молока.

Глава компании также считает, что в скором времени, при условии стабилизации курса рубля или его дальнейшего ослабления к доллару, могут возникнуть возможности и для наращивания экспорта российской молочной продукции.

"Все-таки без экспортных рынков мы, наверно, не обойдемся, потому что и дальше продолжат расти и производство молока, и перерабатывающие мощности. И у нас на экспортных рынках все-таки есть возможность: нас, российских производителей, очень любят на рынках арабских, юго-восточных стран, в Африке, уважают наш имидж и качество. Сейчас все-таки курс валют более-менее уже рабочий, и сейчас экспортные возможности есть огромные", — сказал Дюрр.