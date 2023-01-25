МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon решил продать свои активы в России, сообщает РБК со ссылкой на источники в сферах ретейла и консалтинга. Названы причины ухода из России компаний топливно-энергетического комплекса

Ранее представители компании в ряде российских регионов сообщили РИА Новости, что магазины Decathlon с 27 июня 2022 года полностью остановили работу в России.

"Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России… Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком, сообщили три собеседника. По словам еще одного источника, ритейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость", — говорится в материале.

Согласно данным, которые приводит РБК, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

В конце марта 2022 года французская компания Decathlon заявила, что, соблюдая международные санкции, должна приостановить работу своих магазинов в России.