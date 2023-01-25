МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Продажи серебряных украшений в России за год выросли более чем на четверть, при это единственным городом страны, показавшим отрицательную динамику, стал Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в ювелирной компании Sokolov. Россиянам разрешили покупать украшения до 400 тысяч рублей без паспорта

"В 2022 году продажи серебряных украшений в штуках в России выросли на 25,7% по сравнению с 2021 годом. Драйверами роста выступили регионы – лидерами по темпам роста продаж серебра стали Ростов-на-Дону (+292,1%), Челябинск (+287,5%), Пермь (+182,6%), Уфа (+165,0%) и Тюмень (+146,0%). В Москве продажи серебра увеличились лишь на 1%, а Санкт-Петербург стал единственным городом, показавшим отрицательную динамику (-2,6%) по сравнению с прошлым годом", — заявили в компании.

Отмечается, что самыми пиковыми месяцами для покупки серебра в 2022 году для россиян стали март и август, при этом реже всего покупали серебро в апреле и мае. В целом по стране больше всего приобретали серебряные цепи (29%), серьги (25%), кольца (22%), браслеты (7%), колье и подвески (по 4%).

"Россияне предпочитают украшения из серебра без вставок (50%), еще треть покупали серебряные украшения с фианитами, 19% — с полудрагоценными камнями. С драгоценными камнями серебряные украшения предпочитают около 2% россиян. Больше других драгоценные камни любят в Саратове", — добавили в компании.

При этом средний чек на серебряные украшения вырос по сравнению с 2021 годом на 4% и составил 1 560 рублей. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Иркутске (1 808 рублей), а меньше всего на серебро тратили в Омске (1 371 рубль) и Волгограде (1 384 рубля). Уточняется, что также резкий рост среднего чека на серебро был зафиксирован в Казани (+19%), Самаре (+16%) и Екатеринбурге (+13%).