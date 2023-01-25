МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Работники американского онлайн-ритейлера Amazon в Великобритании впервые выйдут на забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщает газета Financial Times. Amazon закроет три склада в Великобритании, сообщил Sky News

Отмечается, что в забастовке на складе в английском Ковентри примут участие около 300 из 1000 работников Amazon, членов профсоюза GMB (объединенный профсоюз, включает 460 тысяч членов).

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. В результате нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.