МИНСК, 25 янв — ПРАЙМ. Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", подала в Белоруссии заявку на регистрацию товарного знака "Доставка – и точка", передает в среду агентство Sputnik Беларусь. "Вкусно – и точка" объяснила подачу заявки на товарный знак в Казахстане

Отмечается, что соответствующая информация содержится в базе данных Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии.

По данным агентства, заявка в Белоруссии подана на класс 43, он включает в себя гостиницы, базы отдыха и заведения общепита. При этом в базе пока нет заявки на основное название "Вкусно – и точка". В то же время варианта "Доставка – и точка" нет в российской базе товарных знаков Федерального института промышленной собственности, отмечает агентство.

Конечный бенефициар "Системы ПБО" — сибирский предприниматель Александр Говор. Через эту компанию он контролирует сеть заведений "Вкусно – и точка", которая пришла в России на смену McDonald's.

"Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в республике под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако в тот день перехода под новый бренд не произошло.

В настоящее время рестораны продолжают функционировать без вывесок и упоминаний о каком-либо бренде, а также работают с измененным меню, из которого исчезли товары с частью "Мак". Сайт сети ресторанов Mcdonald's в Белоруссии и аккаунты в соцсетях стали недоступными пользователям, а на новом сайте сети "КСБ Виктори Рестораны" больше нет информации о бренде Mcdonald's и о его корпоративной политике. В компании "КСБ Виктори Рестораны" не отвечают на запросы относительно дальнейшего формата работы ресторанов и начала функционирования под каким-либо брендом.