МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в российские офисы, пишут "Известия" со ссылкой на данные сайтов популярных рекрутинговых агентств. Financial Times сообщила о сокращении штата в Xiaomi

Сообщается, что все вакансии были опубликованы не ранее 30 декабря. Компании ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.

По словам процитированного "Известиями" аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, обе компании имеют достаточно большой набор продукции, поступающей на российский рынок.

"Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России", — отметил он.

Другие эксперты, опрошенные изданием, в целом сходятся во мнении, что и Xiaomi, и Honor в настоящий момент рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия в России, включая маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа.