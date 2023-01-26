МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Оливковое масло стало в РФ одним из товаров, которые в период санкций не потеряли своего потребителя, даже несмотря на рост стоимости, но если цена на него продолжит расти, некоторым придется заменить его растительным маслом, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов и отраслевых союзов. Евросоюз ввел пошлины на индонезийские продукты из пальмового масла

"В нашей стране оливковое масло всегда относилось к товарам премиального класса из-за высокой стоимости по сравнению с другими растительными маслами. Доля его потребления составляет не более 1%, и данная ситуация не помешает нам импортировать те маленькие объемы, которые необходимы для удовлетворения потребностей покупателей", — сообщили в Масложировом союзе.

Основными экспортерами для РФ остаются Италия — на ее долю в 2022 году приходится почти 50%, а также Испания, Греция и Турция: в прошлом году поставки выросли изо всех этих стран, за исключением Испании, сократившей на фоне неурожая экспорт в РФ сразу на 29%, предварительно до 9 тысяч тонн. Снизился и общий импорт: по данным Масложирового союза, до 25 тысяч тонн, на 9% ниже 2021 года. С другой стороны, в допандемийном 2019 году поставки в РФ были еще меньше – 24 миллиона тонн, в 2020 — выросли сразу до 29 миллионов тонн, а в 2021 году составили 27 миллионов.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов также отмечает сокращение ввоза оливкового масла в РФ в 2022 году — как на фоне экономической турбулентности и роста цен на продовольствие в целом, так и вследствие не растущих доходов населения и нарушения самой логистики поставок. Он видит предпосылки продолжения этой тенденции, а также не исключает последствий – себестоимость масла и продукции из него может вырасти.

Между тем, на фоне сокращения поставок из Испании растет импорт оливкового масла из Италии и Греции — по данным Масложирового союза, он прибавил 6% и 3%, совокупно до 12 тысяч тонн, а поставки из Турции "скакнули" сразу на 67,7%, составив одну тысячу тонн. В частности, на сырье из Турции перешла компания "Эфко" (торговые марки "Слобода" и Altero), использующая оливковое масло для производства своей продукции.

"Для оптимизации логистики в 2022 году мы переключили поставки оливкового масла с испанского на турецкое сырье. В остальном никаких изменений с его закупкой не было. Подорожание масла вследствие низкого урожая действительно есть, но это не приведет к снижению объемов производства или реализации продукции", — сообщили в пресс-службе "Эфко".

ВЕРНОСТЬ МАСЛУ ИЗ ОЛИВОК

Оливки в России не выращивают, поэтому отечественный рынок продуктов на основе этого сырья полностью зависит от импорта. Область применения самого масла – производство майонеза, HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) и домашняя кухня, само потребление – стабильно, хотя на очень невысоком уровне. По данным Масложирового союза, на протяжении пяти лет ежегодный объем потребления в РФ подсолнечного масла составляет примерно 2,3 миллиона тонн, или около 20 килограмм на душу населения, а потребление оливкового масла гораздо скромнее: например, в 2022 году — 25 тысяч тонн, или 200 граммов на человека.

Санкционные ограничения его не коснулись, но логистических сложностей поставщикам избежать не удалось. "Снижение производства оливкового масла в мире и, в частности, в Испании (из-за неурожая — ред.), которая является ключевым поставщиком данного вида продукции на российский рынок, может спровоцировать продолжение этого тренда, а также подорожание сырья и рост себестоимости производства продукции, в которой оливковое масло применяется, например, майонезов", — считает Леонов.

"В случае, если это произойдёт, с учётом низкой покупательной способности населения и рекордных урожаев отечественных масличных, потребители, скорее всего, переключатся на более доступные виды продукции: растительные масла и майонезы отечественного производства", — добавляет эксперт.

Сами потребители пока не сильно меняют свои привычки. Оливковое масло – для салата, подсолнечное – для жарки: такую картину рисует небольшой опрос, проведенный РИА Новости среди нескольких жителей Москвы среднего возраста и дохода.

"У меня ничего не поменялось — оливковое масло использую в салаты, пока хватает из запасов. А подсолнечное — для варки-жарки", — говорит Андрей. Те же предпочтения – у Ольги: оливковое масло – заправить салат, подсолнечное – пожарить, говорит она. Еще один собеседник, Нина, использует в домашней еде только оливковое масло, покупая для экономии сразу пятилитровые канистры.

Многое определяет и привычка: например, Артем использует оливковое масло "только если в салат, но лучше "вонючее" — нерафинированное подсолнечное, а Ольга выбирает для еды не только подсолнечное и оливковое масла, но также тыквенное или виноградной косточки. Более разнообразны предпочтения Майи: тыквенное, льняное, конопляное, масло грецкого ореха, абрикосовой косточки или кедровое — в пищу, топленое масло — для жарки.

МАЙОНЕЗ, МАСЛО И СЕТИ

По оценке Масложирового союза, средняя цена литра оливкового масла в рознице магазине за год выросла на 11%, чуть больше, чем на 100 рублей. Но оливковый майонез не пострадал: поскольку доля оливкового масла в его составе невелика, то и на стоимости это почти не отразилось, считают в союзе.

Например, данные аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", основанные на продажах за период с 1 по 10 января в текущем и прошлом году в сетевой и традиционной торговле, включая онлайн-продажи, показывают, что продажи оливкового майонеза в денежном выражении за год выросли на 20%, а число покупок – на 8% при росте среднего чека на 27%, до 142 рублей.

В свою очередь продажи оливкового масла и оливок в рознице стали ниже: для масла средний размер чека вырос на 22%, до 640 рублей, для оливок — на 34%, до 242 рублей при сокращении их количества на 11% и на 20% соответственно, а продажи "в деньгах" — упали на 6% и на 3%. Но спрос есть, поэтому есть и предложение, следует из комментариев торговых сетей.

Например, онлайн-ритейлер "Самокат" за истекший год не зафиксировал падения спроса ни на оливковое масло, ни на оливки — по крайней мере, в крупнейших городах страны. "В 2022 году в Москве и Петербурге спрос на нерафинированное оливковое масло вырос более чем на четверть – на 28%. Падения спроса на оливки в сервисе также не зафиксировали, даже наоборот, он вырос на 57%", — сообщили в пресс-службе.

"Вкусвилл", который для продукции под собственным брендом закупает оливковое масло из Греции, расширил ассортимент еще весной: на полках ритейлера появилось масло из Испании, Италии и Турции. "Стоимость оливкового масла в разных странах отличается в зависимости от количества масла на экспорт в регионе, логистики и качества продукта. В целом в сравнении с прошлым годом цена на продукт стала ниже в связи со снижением курса", — сообщили в пресс-службе.

РЕСТОРАНЫ ГОТОВЫ ЖДАТЬ

Рестораны пытаются адаптироваться под новые ценовые условия, не желая экономить на потребителе и рассчитывая переждать неурожайный оливковый год. "В марте прошлого года курс валют сначала подскочил, а потом откатился. Но в это же время, к сожалению, начался неурожай. В соотношении 2021 года к 2022 году рост цены на оливковое масло составил 42%. Разумеется, хорошего масла мы от этого меньше использовать мы не стали. Закупаем по новой цене", — сообщили в пресс-службе ресторана "Северяне".

Это не самый приятный фактор, но такое случается: неурожай необходимо переждать, а в ожидании более урожайного года предлагать лучшее из возможного, добавили там. "Думаю, в любом случае рынок адаптируется под новые условия, а завышенная стоимость в конечном итоге стабилизируется", — считает и шеф-повар ресторана Stereo People Станислав Суханов.

Он пояснил, что для приготовления большинства блюд, например, в заведениях со средиземноморской кухней, оливковое масло на треть разбавляют водой, и, так как в целом общий расход продукта достаточно небольшой, повышение стоимости на 10-15% практически не отражается на стоимости блюд. При большем повышении стоимости рестораны вряд ли откажутся от оливкового масла, но могут сократить закупку оливок, добавил Суханов.