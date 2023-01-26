МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Инициативу полного запрета электронных сигарет поддерживают 68% жителей России, большая часть из них либо не курят, либо являются потребителями обычных сигарет, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. СМИ: Минфин предложил уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Ранее в Госдуме высказались за запрет вейпов, учитывая, что электронные сигареты пользуются популярностью у подростков. Парламентские слушания по теме запрета вейпов могут пройти в течение полутора-двух месяцев.

"Запрет электронных сигарет в России поддерживают 68% россиян, 14% выступают против. Инициатива парламентариев направлена прежде всего на защиту здоровья молодого поколения, но уровень ее поддержки среди респондентов моложе 34 лет низкий (52%). Чаще остальных же отнеслись с одобрением к идее запрета вейпов респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (75%)", — говорится в исследовании. Оно проводилось с 23 по 25 января среди 1600 респондентов.

Авторы исследования отмечают, что предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 72% некурящих граждан и 66% курильщиков обычных сигарет. Ожидаемо, инициатива не нашла поддержки у пользователей электронных сигарет: 45% против, каждый третий воздержался, за — всего 23%.

По данным исследования, доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза: в 2019 году 8% курили только вейпы, 12% — и электронные, и обычные сигареты, сейчас таковых 23 и 13% соответственно.