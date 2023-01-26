МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 февраля запускает эксперимент по внедрению системы, чтобы исключить возможность продажи просроченной продукции, для участия в нем отобраны некоторые виды молочной продукции, минеральная вода и пиво, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство хочет улучшить оценку качества ипотечных кредитов

Кроме того, введение новой системы также исключит возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной продукции.

"С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, как предполагается, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

"Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака", — отмечает правительство.

Основная задача, как отмечает кабмин, эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. "Если он пройдёт успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введённой в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением", — информирует правительство.

Эксперимент пройдет на добровольной основе.