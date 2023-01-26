МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию еще одного варианта товарного знака Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. СМИ рассказали о неожиданной смене политики Вашингтона в отношении Эр-Рияда

Там уточнили, что по состоянию на 26 января "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" подал три заявки. Поданные в сентябре и октябре 2022 года две заявки еще проходят экспертизу. Заявка от января текущего года "находится на стадии формальной экспертизы", уточнили в Роспатенте.

На каждой из заявок указан бренд Rostic's. Но все они отличаются друг от друга только шрифтом.

В Роспатенте также уточнили, что на имя "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" уже зарегистрирован товарный знак с изображением курицы. Он позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы.

Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.