МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Купить эко-шубу в России можно по цене в восемь-девять раз меньше ее натурального аналога, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне ринулись досрочно гасить кредиты

"Средний чек покупки эко-шубы составляет сейчас 9 782 рубля — это на 5% ниже, чем в прошлом зимнем сезоне. На шубы из натурального меха тратили в среднем по 83 810 рублей (на 38% больше, чем в прошлом году)", — подсчитали аналитики, изучив данные за декабрь прошлого года и с 1 по 20 января этого года.

При этом число покупок эко-шуб выросло на 2%, а шуб из натурального меха – упало на 29%.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что в топ-покупок шуб из искусственного меха вошли модели "пальто" с вариантом меха "чебурашка" как в мягких игрушках. Одежда из таких материалов популярнее у молодежной аудитории.

Кроме того, по их наблюдениям, уже на протяжении нескольких лет спрос на шубы из натурального меха падает, а спрос на товары из искусственного меха растет.

Несмотря на холодные зимы, продажи эко-шуб поддерживает тренд на практичность, экологичный подход к потреблению и связанное с этим технологическое развитие такой индустрии. Появляются новые интересные модели как верхней одежды, так и аксессуаров, заключили авторы исследования.