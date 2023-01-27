МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Группа "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки, в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила производство мяса индейки на 8%, до 216 тысяч тонн в убойном весе, говорится в сообщении компании. В мясной ассоциации дали прогноз по ценам на мясо в России в 2023

"Дамате" нарастила производство мяса индейки на 8%, до 216 тысяч тонн в убойном весе, или 258 тысяч тонн в живом весе, в 2022 году", — говорится в сообщении. Положительная динамика обусловлена планомерной реализацией птицеводческих проектов в Пензенской и Ростовской областях, поясняет компания.

Так, в Ростовской области производство мяса индейки увеличилось на 21%, до 51 тысячи тонн в убойном весе, или до 60 тысяч тонн — в живом; значительный рост связан с перезапуском индейководческого комплекса мощностью 85 тысяч тонн мяса в год. Компания уточняет, что в кратчайшие сроки восстановила работу предприятия, запустила полный производственный цикл, а также вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом.

А на комплексе в Пензенской области произведено 166 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе, или 198 тысяч тонн — в живом, что на 5% больше, чем в 2021 году. Расширение мощностей до 207 тысяч тонн продукции в год планируют завершить до конца года. "В рамках проекта расширения были запущены новые объекты: птицеводческий блок на 32 птичника и комбикормовый завод с элеватором, рассчитанный на производство 50 тонн в час полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания в конце года запустила в Тюменской области племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 миллионов яиц в год: первое инкубационное яйцо должно быть получено во втором квартале текущего года, а поставки пойти на комплекс производства мяса индейки в Пензенской области. А в планах текущего года – продолжить реализацию проектов и обеспечить стабильную работу предприятий с увеличением объемов производства мяса индейки до 258 тысяч тонн в год, заключает компания.

Группа "Дамате" — крупнейший в РФ производитель мяса индейки. Группа также занимается производством утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции.