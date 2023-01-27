МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем производства пива и пивных напитков в России в 2022 году по сравнению с 2021 годом существенно не изменился и составил 802,5 миллиона декалитров, совокупные продажи также примерно на уровне прошлого года — 765,4 миллиона декалитров, увеличившись на 0,5%, говорится в сообщении Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия). Продажи водки в России выросли за 2022 год на 5,9 процента

"В прошедшем году объем производства и продаж пива и пивных напитков существенно не изменился — коррекция показателей составила менее чем 1%", — говорится в сообщении. Исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов говорил в интервью РИА Новости в конце ноября, что производители пива не ожидают увеличения его производства в РФ по итогам 2022 года из-за растущих издержек.

Ассоциация приводит данные Росалкогольрегулирования, согласно которым объем производства пива и пивных напитков в России в минувшем году составил 802,5 миллиона декалитров, на 0,3% выше 2021 года. В частности, производство пивных напитков увеличилось на 2,5% до 98,4 миллиона декалитров, а выпуск пива в 704,1 миллиона декалитров полностью соответствует 2021 году. Розничные продажи также практически не изменились — пивных напитков было реализовано 89,1 миллиона декалитров (минус 0,4%), пива — 676,3 миллиона декалитров (плюс 0,6%), а совокупные продажи составили 765,4 миллиона декалитров (плюс 0,5%).

С одной стороны, сохранение отраслью этих показателей — неплохой результат для турбулентного 2022 года, считает Мамонтов, но с другой стороны это говорит и о том, что она нуждается в дополнительной поддержке и стимулировании.

Он обратил внимание на неизменное значение акцизов, которые сейчас установлены до 2025 года, а также предложил в качестве инструмента поддержки отрасли в связи с запуском маркировки налоговые вычеты. Глава АПП также прогнозирует негативный эффект введения с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки, который коснется безалкогольного пива.

"По оценкам экспертов, новый акциз приведет к сокращению производства безалкогольного пива на 17,7% и повысит цены для конечного потребителя в среднем на 11%. В этих условиях для развития сектора, который обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и приносит бюджету страны сотни миллиардов рублей, нужна поддержка", — говорится в сообщении АПП.