МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 11%, до 537,401 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до 148,157 миллиарда, говорится в сообщении компании. Сеть Fix Price увеличила выручку на 20,5 процента в 2022 году

Розничные продажи ритейлера в четвертом квартале повысилась на 0,7% и составила 145,816 миллиарда рублей, за весь год — на 11,4%, до 530,197 миллиарда.