Общая выручка "Ленты" выросла на 11 процентов в 2022 году
"Лента" увеличила выручку до 537,401 миллиарда рублей в 2022 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, увеличила общую выручку за прошлый год на 11%, до 537,401 миллиарда рублей, в том числе за четвертый квартал — на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до 148,157 миллиарда, говорится в сообщении компании.
Розничные продажи ритейлера в четвертом квартале повысилась на 0,7% и составила 145,816 миллиарда рублей, за весь год — на 11,4%, до 530,197 миллиарда.