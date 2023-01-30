МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1 июля, следует из пресс-релиза компании. Мишустин предложил кандидатов в совет директоров "Газпрома"

"Сегодня компания Unilever объявила о назначении Хайна Шумахера новым генеральным директором после обширного глобального поиска. Хайн заменит Алана Джоупа (Alan Jope), который в сентябре 2022 года объявил о своем намерении уйти на пенсию", — говорится в сообщении.

Шумахер приступит к исполнению обязанностей генерального директора Unilever 1 июля, заменив Джоупа, работавшего в компании с 1985 года.

Джоуп был гендиректором с 2019 года, а до того работал главой подразделения, занимающегося производством средств по уходу и для личной гигиены. Также занимал руководящие должности в региональных подразделениях Северной Америки и Азии. Первоначально предполагалось, что он доработает до 31 декабря.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.