Unilever назначила Хайна Шумахера генеральным директором с 1 июля
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1 июля, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня компания Unilever объявила о назначении Хайна Шумахера новым генеральным директором после обширного глобального поиска. Хайн заменит Алана Джоупа (Alan Jope), который в сентябре 2022 года объявил о своем намерении уйти на пенсию", — говорится в сообщении.
Шумахер приступит к исполнению обязанностей генерального директора Unilever 1 июля, заменив Джоупа, работавшего в компании с 1985 года.
Джоуп был гендиректором с 2019 года, а до того работал главой подразделения, занимающегося производством средств по уходу и для личной гигиены. Также занимал руководящие должности в региональных подразделениях Северной Америки и Азии. Первоначально предполагалось, что он доработает до 31 декабря.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230130/839623478.html