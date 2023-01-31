МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, начинается в России с 1 февраля. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев прокомментировал РИА Новости, что большинство участников рынка готовы к внедрению системы, а качество сервиса в магазинах в результате внедрения улучшится. "Дело рук самих утопающих". На что идут магазины, чтобы сбыть просрочку

В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Кроме того, будет исключена возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак", оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В четверг соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Система маркировки готова к проведению этого пилотного проекта, для его реализации не потребуется доработка "Честного знака" или изменение каких-либо требований. Вся необходимая информация для реализации эксперимента уже содержится в системе. Предприятиям торговли потребуется только доработать своё кассовое ПО", — сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Правительство запустит систему для борьбы с "просрочкой" с 1 февраля

"Крупные сети активно прорабатывают необходимый для участия в эксперименте функционал, и большинство участников рынка готовы к участию в нем", — заявил РИА Новости Игорь Караваев.

По словам Караваева, данные системы позволяют оперативно видеть отдельные нарушения по всей товаропроводящей цепочке и пресекать их на местах, в результате чего сети смогут предложить покупателям еще более высокое качество сервиса. При этом, по его словам, также важно выработать рабочие механизмы проверки товаров на кассе, которые бы не повлекли за собой увеличение времени обслуживания покупателей и снижение качества сервиса.

Еще до начала пилотного проекта подобный инструмент внедрил ритейлер "Магнит". Так, в середине января компания сообщила о том, что дополнительная система проверки запущена в отношении молочной продукции. "Мы фиксируем интерес и со стороны других компаний. В ходе пилотного проекта совместно с участниками будут подобраны функциональные решения и разработан механизм, который бесшовно встроится в текущие бизнес-процессы компаний", — заключил Юсупов.