МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сокращение спроса на ноутбуки в мире и снижение цен на них в странах-экспортерах, откуда они поставляются по параллельному импорту, могло повлиять на снижение их стоимости в России, рассказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. СМИ: цены на ноутбуки в России снизились до 30 процентов

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что цены на ноутбуки в России упали на 15–30% с осени прошлого года. А как убедился корреспондент агентства, цены на ноутбуки, в частности, в онлайн-магазине официального дилера Apple re:Store с 30 сентября прошлого года по 31 января снизились на величины от 14 до 23%.

"Падение стоимости ноутбуков в России связано с рядом факторов, в частности, с заметным сокращением спроса на ноутбуки в мире, что заставляет изготовителей и розницу снижать цены", — считает Бойко.

Эксперт добавил, что также "давление на цены оказал параллельный импорт из стран, где цены были ниже, чем в России".

По его словам, нельзя исключать и дальнейшего снижения стоимости этих устройств, однако "наиболее вероятен сценарий постепенной коррекции цен в сторону их увеличения". "Этому способствует, в частности, ослабление рубля относительно зарубежных валют", — заключил Бойко.