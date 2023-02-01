МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Samsung стал лидером в России среди брендов по продажам на вторичном рынке смартфонов в 2022 году, однако самой популярной моделью был iPhone 7 от компании конкурента, следует из материалов "Мегафона", с которыми ознакомилось РИА Новости. Чистая прибыль Samsung Electronics выросла на 40 процентов в 2022 году

"Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке – 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что во втором и третьем кварталах прошлого года клиенты приобретали в основном модели iPhone, однако в четвертом квартале переориентировались на смартфоны, работающие на операционной системе Android. В компании полагают, что снижение интереса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.

Но это не помешало именно модели от Apple возглавить топ по продажам. "По итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A", — добавляется в исследовании.

Как подчеркнули в компании, чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, однако есть и исключения – например, в топ-10 популярных устройств вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

"Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми… Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей", — заключил директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов.