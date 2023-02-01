МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" масштабировал на все магазины сети дополнительную систему проверки сроков годности молочной продукции на кассе, которая при помощи данных из системы маркировки позволяет блокировать покупку такого товара, следует из сообщения компании. "Дело рук самих утопающих". На что идут магазины, чтобы сбыть просрочку

"Магнит" … масштабировал на всю розничную сеть технологию проверки сроков годности молочных продуктов на кассе при помощи системы маркировки "Честный знак". Технология дополняет существующие в компании процедуры по контролю сроков годности товаров на полках и помогает избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор", — говорится в сообщении.

Как уже уточнялось, такая проверка пока распространяется только на молочные продукты, однако позже в этом году "Магнит" в партнерстве с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператором системы маркировки, планирует распространить эту технологию на категории упакованной воды и пива, а также пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Компания начала тестировать новую технологию в конце прошлого года, а в течение января подключила ее во всех магазинах сети. "Мы довольны первыми результатами работы новой технологии: она работает без сбоев и не влияет на скорость операций на кассе. В дальнейшем планируем распространить ее и на другие категории маркируемых товаров", — подчеркнул заместитель гендиректора сети "Магнит" Руслан Исмаилов.

Кроме того, с 1 февраля в России стартует эксперимент по внедрению на добровольной основе системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, а также бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Кроме того, будет исключена возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.