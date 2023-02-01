МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции в России в декабре прошлого года сократились в полтора раза по сравнению с данными за ноябрь 2022 года, следует из сообщения оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Магнит" масштабировал систему проверки срока годности просроченной молочки

"В ноябре 2022 года в магазинах было зафиксировано 15,8 миллиона случаев продаж молочной продукции с истекшим сроком годности – 1,2% от всего объема продаж, а в декабре количество таких нарушений снизилось в 1,5 раза – до 10,3 миллиона (0,7% от всего объема продаж)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в категории сыров и сливочного масла количество предприятий-нарушителей сократилось к концу 2022 года до 13-15%, при этом, по данным ЦРПТ, в июне прошлого года их было 17%, а в апреле — 30%.

"Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе через систему "Честный знак" отслеживают случаи нарушений при реализации гражданам товаров, в том числе и молочной продукции. На основании этих данных представители Роспотребнадзора дистанционно выписывают предприятиям предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Это позволяет в условиях моратория на проверки сохранять надлежащий уровень контроля и защищать права потребителей без нагрузки на бизнес", — добавляется в сообщении.

В середине января ритейлер "Магнит" сообщил, что вводит дополнительную систему проверки сроков годности молочной продукции на кассе, которая при помощи данных из системы маркировки позволяет блокировать покупку просроченного товара.

Кроме того, с 1 февраля в России начинается эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Кроме того, будет исключена возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.