МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Продавец не может требовать деньги с покупателя при возврате некачественного товара, это касается в том числе сделок, осуществленных на маркетплейсах, разъясняется в телеграм-канале Роспотребнадзора. Ozon и Минэкономразвития запустили программу поддержки для бизнеса

"При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей", — говорится в публикации.

Как уточняется, российское законодательство обязывает продавца принять товар, проверить его качество и при выявлении недостатков вернуть покупателю средства в полном объеме.

Ранее в сети появилась информация о том, что Wildberries начал взимать плату при возврате товаров, в том числе бракованных. Позже пресс-служба маркетплейса опровергла эти сообщения, заявив РИА Новости, что опция остается бесплатной для потребителей, а стоимость обратной доставки оплачивает продавец.