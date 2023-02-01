МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сокращение производства грушевого сидра в России не повлияло на потребителей, так как напиток занимал небольшую долю рынка, однако у отечественного производства перспектив пока мало, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты. В России будут маркировать пиво, сидр и медовуху

Сложности с ингредиентами и уход европейских поставщиков привели к изменению ассортимента сидра в России. Например, производство и розничные продажи грушевого сидра (пуаре) в 2022 году сократились более чем в два раза, до около 230 тысяч декалитров и 280 тысячи декалитров год к году соответственно, сообщила ранее в среду газета "Коммерсант".

Потребление сидра в РФ растет, говорит член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. Например, в 2022 году оно составило в России 620 тысяч декалитров. Потребление пуаре, по его словам, напротив, падает. "Оно было в основном импортное, но импортеры все ушли, а наши делают очень мало. Кроме того, из-за закрытия Европы перекрыты поставки грушевого концентрата, а из Китая идет только яблочный", — пояснил эксперт.

"Сокращение производства никак не повлияло на потребителей", — считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, пуаре — самая редкая категория и в сравнении с рынком алкогольной продукцией вообще занимает "миллионные доли".

"Пуаре составлял 10% от сидра, пока падение (рынка — ред.) некритично, но это пока, так как нам однозначно заместить нечем, нет хороших качественных садов, и это беда для сидроделия", — отмечает Небольсин.

Шапкин рассказал также, что зачастую поставляемые на прилавки сидры являются фальсификатом. "Настоящий сидр и перри (национальное название грушевого сидра в США и Великобритании — ред.) можно производить только в сентябре, в сезон сбора фруктов", — пояснил эксперт. По его мнению, цена такой продукции в РФ должна быть не ниже 500 рублей за бутылку.