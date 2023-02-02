МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Стоимость сантехники в России выросла за последний год на 30% из-за сложностей с поставками некоторых материалов и ухода ряда европейских брендов, рассказал РИА Недвижимость региональный директор компании Vitra Денис Гасс. Новостройки в России подорожали на 29 процентов в 2022 году

"По итогам 2022 года рост цен на сантехнику составил 30%". Средняя стоимость унитаза с инсталляцией сейчас составляет 22 тысячи рублей, раковина или ванная обойдется в 20 тысяч рублей, а за смеситель в среднем придется заплатить 10 тысяч рублей", — сообщил он.

Как пояснил эксперт, рост цен на унитазы и раковины произошел из-за нарушения цепочек поставок закупавшихся в Европе каолина (белой глины) и светложгущейся глины — основного сырья для производстве санитарной керамики. Российским фабрикам пришлось покупать глину в азиатских странах, что в пять-шесть раз дороже поставок из Европы.

Повышение цен на мировых рынках на латунь и сталь привели к подорожанию смесителей. К тому же, по словам Гасса, российские производители представлены в этом сегменте слабо, также за границей приходится закупать и пластиковые детали для сантехнических инсталляций.

Кроме того, из страны ушли большинство европейских брендов сантехники, специализировавшихся на массовом сегмента, добавил он.