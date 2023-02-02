Российские ритейлеры начали оформлять предзаказ на новые флагманские смартфоны Samsung
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские ритейлеры после презентации новых устройств Samsung начали принимать предзаказы на них, при этом маркетплейсы планируют открыть продажи через несколько дней после официального старта, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка.
В среду, 1 января, состоялась презентация Samsung, на которой компания представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23, а также ноутбуки Galaxy Book 3.
В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что компания открыла предзаказ на смартфоны в ночь после презентации, а запустить открытые продажи новинок планируется после первой половины февраля. Отмечается, что все устройства, которые поступят в продажу, будут ввезены в РФ в соответствии с российским законодательством, они будут иметь сертификаты соответствия и необходимую разрешительную документацию, а также гарантийную поддержку от ритейлера.
В Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Samsung, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) уточнили, что предзаказ обычно появляется на сайте после презентации, а сами продажи компания рассчитывает открыть в 20-х числах февраля.
О своих планах в дальнейшем продавать новые смартфоны рассказали и в "Ситилинке". Компания нацелена на то, чтобы флагманские устройства, в том числе линейка смартфонов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, были представлены в ее ассортименте. Там также предположили, что спрос на данные устройства будет среди покупателей, выбирающих смартфоны из верхнего ценового сегмента и флагманы на Android, а также у пользователей iPhone, которые смотрят в сторону перехода на новые смартфоны другой операционной системы.
В "Яндекс Маркете" сообщили, что первые смартфоны Samsung Galaxy S23 можно будет купить на площадке в течение нескольких дней после официальной даты их появления в продаже, а первая крупная партия появится на маркетплейсе до конца февраля. На Wildberries, по словам компании, новинка появится в продаже на неделе с 6 февраля в полной цветовой палитре.
Samsung в марте приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230202/839663697.html