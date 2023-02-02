МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Предприятия молочной отрасли РФ имеют достаточные запасы необходимого сырья и компонентов для производства сметаны, в том числе бактериальных заквасок, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "Дело рук самих утопающих". На что идут магазины, чтобы сбыть просрочку

Основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин заявил в интервью РБК, что отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность РФ почти в полную зависимости от импорта заквасок: например, тотально зависим от внешних поставок выпуск сметаны.

"В настоящее время у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок. При этом их поставки в Россию продолжаются", — говорится в сообщении Минсельхоза.

Кроме того, для обеспечения потребностей сектора ведется планомерная работа по стимулированию внутреннего производства пищевых ингредиентов, отмечает ведомство. В РФ реализуется ряд крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Один из них — строительство биофабрики в Ярославской области планируемой мощностью 160 тонн в год, еще одна биофабрика будет построена в Московской области, сообщает министерство.