МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Интеграция системы цифровой маркировки "Честный знак" и "Меркурия", информационной системы Россельхознадзора, продолжает помогать снижать долю нарушений в молочной отрасли РФ, по итогам декабря 2022 года число производителей, допускающих нарушения, уменьшается, говорится в сообщении ведомства. "Магнит" масштабировал систему проверки срока годности просроченной молочки

"Количество производителей сыра, сливочного масла и иной маркируемой средствами идентификации молочной продукции, допускающих признаки нарушений, снизилось до 10% по итогам декабря 2022 года. В октябре 2022 года эта цифра составляла 13-15%, а в июне 2022 — 17%", — сообщает ведомство.

В целом по итогам декабря 2022 года несоответствия по сыру выявлены у 86 из 888 хозяйствующих субъектов, или в почти 7,2 тысячи тонн готовой продукции. Нарушения по сливочному маслу обнаружены у 94 из 938 хозяйств и предприятий — почти в 15,5 тысячи тонн готовой продукции. Еще почти на 54,9 тысячи тонн выявлены нарушения в иной молочной продукции, произведенной 179 из 1807 организаций.

Интеграция обеих систем помогает анализировать объемы производства молочной продукции и происхождение сырья для ее изготовления, отследить ввод в оборот молочной продукции без направления соответствующих сведений в федеральную государственную информационную систему в области "ВетИС" ("Меркурий" является частью этой системы), либо без сведений о производстве.

Например, мониторинг показал, что по итогам декабря прошлого года порядка 10% производителей сыра, масла и иной маркируемой молочной продукции выпустили ее больше, чем могли в соответствии с закупленными объемами сырья.

Ведомство напоминает: глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что система контроля ведомства и система маркировки продукции позволяют обелить рынок, но наказания за подделку молочных продуктов недостаточны.