МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Торговые сети "Ашан" и "Атак" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России продлили на текущий год добровольное обязательство по ограничению наценок на социально значимые товары, сообщает ведомство. ФАС проследит, чтобы МТС сохранил возможность пополнять счет без комиссии

"По предложению ФАС России "Ашан" "Атак" продлили добровольные обязательства по ограничению наценок на 2023 год… Ритейлеры сохранили наценки на отдельные позиции социально значимых товаров на уровне до 10%, а также до 5% на некоторые позиции 4 групп товаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные магазины предоставили антимонопольной службе перечень из 2882 позиций товаров с ограниченными предельными торговыми наценками. По их данным, продукция, на которую распространяются ограничения, востребована потребителями.

Например, доля позиций яблок, картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы с ограниченной наценкой составляет до 75% от общего ассортимента этих продуктов в сетях; хлеба ржаного, ржано-пшеничного, а также хлеба и булочных изделий из пшеничной муки – до 30%; остальных категорий социально значимых продовольственных товаров – чуть менее 15%.

"ФАС России поддерживает ответственное поведение ритейлеров", — пишет ведомство, добавляя, что ограничение торговых наценок позволит повысить доступность социально значимых продуктов для граждан. В то же время ФАС подчеркивает, что цены на такие товары не регулируются государством – инициатива торговых сетей по ограничению наценок является добровольной.

В марте 2022 года ФАС сообщала, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%. На ряд отдельных позиций внутри каждой категории социально значимых товаров "Ашан" и "Атак" также на протяжении 2022 года устанавливали наценки не выше 10%. Впоследствии некоторые крупные сети отказались от ограничения наценок на сахар, но остальные ограничения в целом по стране продолжают действовать.