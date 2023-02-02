МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Производство виски в России постепенно налаживается, судить о качестве напитка пока рано в силу особенностей его приготовления, заявил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Россиянам рассказали, зачем вводят новый ГОСТ для виски

В четверг в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пока не пробовал российское виски "Прасковейское", которое ему подарили, потому что в приоритете у него сейчас киргизское виски.

"Собственное производство виски в России постепенно налаживается, но о качестве его говорить преждевременно, поскольку этим занялись в основном последние год-два, а виски требует хотя бы трех лет выдержки в бочке, но Прасковейский винзавод достаточно давно на рынке", — отметил эксперт.

Он также уточнил, что собственным производством виски в России занимается как раз Прасковейский винзавод, где его выдерживают самостоятельно, также завод есть в Кизляре — "Виски России", и в скором времени с собственными брендами должны выйти еще как минимум один-два производителя в Ставропольском крае.

При этом Ставцев подчеркнул, что по сути виски можно производить где угодно, например, в Киргизии. В России же, по его словам, этот напиток производят из шотландского сырья, и он называется скотч.

В свою очередь, директор по развитию крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в России Ladoga Дмитрий Исаченков добавил, что наша страна и государства ближнего зарубежья – это мировые лидеры производства зерновых, поэтому выход в производство виски является вполне органичной задачей.

"Мы охотно включимся в борьбу за рецепторы федерального министра и будем рады, если его дегустационный опыт пополнят российские виски из нашего ассортимента… С производителями из Киргизии мы продолжаем вести переговоры и рассматриваем возможности поставок виски из этих стран как наливом, так и бутилированного продукта", — заключил Исаченков.