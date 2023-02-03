МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем рынка мебели в России в 2023 году может сократиться на 10-20% — до 500-550 миллиардов рублей, считает управляющий директор торговой сети Hoff Максим Генке. Hoff после ухода IKEA из России увеличил продажи мебели на треть

"Если в начале 2022 года рынок мебели в России оценивался в 600 миллиардов рублей, то в этом году он упадет на 10-20% и будет составлять от 500 до 550 миллиардов. Что касается рынка товаров для дома, который в 2022 году оценивался в 300 миллиардов рублей, то он может сократиться до 250-270 миллиардов по итогам 2023 года", — рассказал он РИА Недвижимость о своих прогнозах.

По словам Генке, продажи мебели и товаров для дома в значительной степени зависит от рынка недвижимости, так как спрос на них во многом формируется за счет покупки нового жилья. Ожидаемое замедление продаж квартир в текущем году повлияет и на продажи мебели и товаров для дома, полагает он.

Также, по мнению Генке, нестабильная ситуация с доходами населения приведет к тому, что большинство покупателей будет стремиться к экономии и избегать дорогостоящих приобретений. "Самая главная проблема для ритейлеров — это платежеспособный спрос", — заключил представитель Hoff.