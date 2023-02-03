МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ёмкость аккумулятора — одно из самых важных преимуществ Samsung, у Apple такого нет, так, у модели Ultra от южнокорейского производителя ёмкость аккумулятора составляет 5 тысяч миллиампер (мАч) в час, в то время как у его конкурента — iPhone 14 Pro Max — всего лишь 4323, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония. Российские ритейлеры начали оформлять предзаказ на новые смартфоны Samsung

В среду, 1 января, состоялась презентация Samsung, на которой компания представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23 — S23, S23+ и флагманский S23 Ultra, а также ноутбуки Galaxy Book 3.

"Ёмкость аккумулятора – основное преимущество Samsung. Например, модель Ultra имеет батарею 5 000 мАч, в то время как iPhone 14 Pro Max всего лишь 4323 мАч. Аналогичный результат и в средних моделях: 4700 МаЧ в Galaxy S23+ против 3200 мАч и 4325 мАч в iPhone 14 Pro и 14 Plus. Базовая модель Samsung также превосходит Apple — 3900 мАч против 3279 мАч", — отметил Джакония.

Эксперт подчеркнул, что для Samsung была разработана "эксклюзивная версия чипсета (набор микросхем, обеспечивающий взаимодействие компонентов системы — ред.) с повышенными частотами центрального и графического процессоров". Так, напомнил он, компания раньше использовала чипсет собственного производства, который значительно уступал аналогу от Qualcomm.

"Покупателям стоит обратить внимание на премиальную модель S23 Ultra. Она имеет камеру с разрешением 200 мегапикселей. Характеристики камеры Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max схожи: и светосила, и размер датчика примерно одинаковы, однако за счёт улучшенной компоновки пикселей изображение на устройстве южнокорейского бренда будут получатся более чёткими", — добавил Джакония.

Samsung в марте приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.