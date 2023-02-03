МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks в первом квартале 2022-2023 финансового года (завершился 27 декабря) выросла на 5% в годовом выражении и составила 855,2 миллиона долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Starbucks в 2021-2022 фингоду значительно снизилась

Прибыль на акцию составила 0,74 доллара по сравнению с 0,69 доллара за аналогичный период год назад. Скорректированная прибыль достигла 0,75 доллара на акцию при прогнозе аналитиков в 0,77 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 8,2%, до 8,7 миллиарда долларов, прогноз составлял 8,78 миллиарда.

Сопоставимые продажи в мире выросли у компании также на 5%. В Северной Америки показатель увеличился на 10%. В остальных странах сопоставимые продажи снизились в совокупности на 13%, в Китае — упали на 29%. Число кофеен сети за первый квартал выросло на 459, до 36 170 точек.

"Мы достигли сегодняшних высоких результатов, несмотря на сложную глобальную потребительскую и инфляционную обстановку, плохой квартал для розничной торговли в целом и беспрецедентные препятствия, связанные с ковидом, которые возникли в Китае в первом квартале", — приводятся в релизе слова исполняющего обязанности гендиректора компании Ховарда Шульца (Howard Schultz).

Акции Starbucks после закрытия основных торгов дешевеют на 1,77%.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.