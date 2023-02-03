МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Роста цен на яйца в США привел к всплеску спроса на разведение кур, пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов в этой области. СМИ раскрыло, чем обернется для Китая банкротство США

По данным газеты, инкубаторы со всей страны сообщают, что спрос на живых кур в этом году на удивление высок. Многие объясняют этот всплеск в целом высокими ценами на продукты питания, и особенно стремительной инфляцией на яйца, которые в декабре стоили почти в 1,6 раза дороже, чем годом ранее.

"Мы уже распродали большинство пород (кур — ред.) до лета. Это из-за цен на яйца. Люди действительно обеспокоены продовольственной безопасностью", — сказала газете Меган Ховард (Meghan Howard), которая занимается продажами и маркетингом инкубатора на северо-востоке штата Огайо.

Инфляция на продукты питания была особенно острой в США в прошлом году, стоимость топлива, удобрений и кормов для животных также резко возросла. Ситуация осложняется тем, что в начале прошлого года птичий грипп начал распространяться по курятникам, что привело к резкому росту цен на яйца. По данным министерства сельского хозяйства США, которые приводит газета, по состоянию на январь высокопатогенный птичий грипп был обнаружен на фермах, где выращивали 58 миллионов птиц в 47 штатах. Эксперт рассказал, как американские санкции вредят доллару

Поскольку проблем становится все больше, некоторые продуктовые магазины начали нормировать продажу яиц, ограничивая покупателей одной-двумя упаковками. А поскольку яйца используются также как ингредиент для других продуктов питания, включая хлебобулочные изделия и майонез, это дополнительно привело к росту цен, пишет газета.

При этом выращивание цыплят в несушек для получения яиц требует времени и инвестиций, напоминает газета. Например, будущие производители бурых яиц стоят примерно 4 доллара за голову, а строительство одного курятника может обойтись в сотни или даже тысячи долларов.