МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в январе снизились десятый месяц подряд по агрегированному индексу, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Американцы начали разводить кур из-за подорожания яиц, сообщили СМИ

"Среднее значение индекса продовольственных цен продолжило снижаться десятый месяц подряд и в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8%) ниже его декабрьского уровня… Снижение значения индекса в январе было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар при относительно стабильных ценах на зерновые и мясо", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к декабрю на 4,2 пункта, или на 2,9%, — до 140,4 пункта. Такое снижение стало результатом сокращения мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Индекс цен на сахар в январе снизился к декабрю на 1,3 пункта, или на 1,1%, — до 115,8 пункта. ФАО отмечает, что это связано главным образом с хорошим урожаем в Таиланде и благоприятными для развития посевов сахарного тростника погодными условиями, установившимися в ключевых районах выращивания этой культуры в Бразилии. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

Индекс цен на молочную продукцию опустился к декабрю на 2 пункта, или на 1,4%, — до 136,2 пункта. Организация объясняет это сокращением мировых цен на сливочное масло и сухое молоко.

Остальные два субиндекса были стабильны, изменившись всего на 0,1 пункта к декабрю, или на 0,1%. Вниз — индекс на мясо, до 113,6 пункта, и такая динамика объясняется снижением мировых цен на мясо птицы, говядину и свинину; вверх — индекс на зерновые, до 147,4 пункта, и ФАО объясняет это ростом цен на кукурузу из-за засухи в Аргентине.