МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Производители молочной продукции РФ не прибегают массово к указанию веса молочной продукции в килограммах вместо литров, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. При этом такой такой ход может быть направлен на сохранение доступности продукции, добавил он. В России сократились продажи просроченной молочной продукции

"На данный момент о массовости такой практики говорить не приходится", — сообщил Леонов.

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем: эксперты считают это маркетинговым ходом, чтобы незаметно для покупателей уменьшить объем продукта в условиях подорожания сырья, написало в пятницу издание РБК.

По словам Леонова, производители могут прибегать к такому ходу, чтобы сохранить доступность молочных продуктов для населения в условиях роста себестоимости и низких реальных располагаемых доходов населения — проще говоря, чтобы не допустить роста цен, "который — даже объективный, всегда воспринимается более болезненно. Мировые цены на продовольствие снизились десятый месяц подряд

Но при этом важно, чтобы производитель честно указывал на упаковке, вес или объем продукта, подчеркнул Леонов. Например, как убедился корреспондент РИА Новости, на упаковке ультрапастеризованного молока "Домик в деревне" жирностью 3,2% указаны объем — 925 миллилитров и в скобках — масса нетто, 950 граммов.

Производители известных кормов для кошек также постепенно сокращают в России вес маленьких упаковок с влажным кормом – так называемых паучей: сами они объясняли это решение стремлением предложить домашнему питомцу оптимальную порцию, опрошенные РИА Новости эксперты видели в этом также экономические основания.