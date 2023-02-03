МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Покупатели маркетплейса Ozon, желающие вернуть товаров, теперь могут получить частичную компенсацию и оставить его у себя, не отправляя товар обратно продавцу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon. Россиянам объяснили, в каком случае не нужно платить за возврат товара

"Покупатели, оформляя возврат, могут получить от продавца частичную компенсацию стоимости товара. Это станет дополнительной возможностью для покупателей, например в тех случаях, когда товар пришел с незначительными повреждениями. Покупатель вправе согласиться на предложенную компенсацию и оставить товар у себя, так и по прежней схеме отказаться и вернуть товар", — заявили в компании.

Отмечается, что такая опция доступна для магазинов, которые продают товар с собственного склада. "Работает это так: покупатель оформляет заявку на возврат и описывает в ней причину отказа. Продавец может ее принять или предложить покупателю частичную компенсацию на свое усмотрение. Покупатель может как принять предложение о компенсации, так и отказаться от товара и вернуть средства", — пояснил маркетплейс.

При этом традиционная система возврата на площадке работает так: покупатель должен оформить заявку на возврат, передать товар продавцу одним из доступных способов, например "Почтой Росии" или в пунктах выдачи, а после этого получить обратно всю потраченную сумму.