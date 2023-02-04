МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Белорусская компания Swed House откроет в марте в торговом центре "Щелковский" в Москве магазин с аналогами товаров IKEA, рассказал РИА Недвижимость представитель компании в России Мамедали Касымов. Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить банк, связанный с IKEA

Это будет первый российский магазин компании, его площадь составит 330 квадратных метров. В ассортименте торговой точки будут представлены товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, уточнил он.

"В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству", — сказал Касымов.

Он также добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС о поставках мебели.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.