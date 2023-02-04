МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский ритейлер Gloria Jeans планирует в этом году вложить в свое развитие 10 миллиардов рублей, что почти на 70% больше, чем в 2022 году, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании Владимир Мельников. BMW инвестирует 800 миллионов евро в производство электромобилей в Мексике

"В 2022 году мы инвестировали 6 миллиардов рублей, план на 2023 год – 10 миллиардов рублей… Из них инвестиции в производство – 2-3 миллиарда рублей, в розницу – 5-8 миллиардов рублей", — заявил он.

Мельников также отметил, что в целом в 2022 году вырос интерес к отечественным модным брендам. "Но воспользоваться этой возможностью и усилить свои позиции смогут только те, у кого есть четкая стратегия, отлаженные бизнес-процессы и хороший продукт. Думаю, что с большинством таких отечественных игроков мы конкурируем не первый год, и в этом смысле для нас ничего не меняется", — добавил он.

При этом, по его словам, вызовы у модного рынка те же, что и у многих других отраслей: в первую очередь усложнение логистики и трудности доступа к зарубежным IT-технологиям и экспертизе. Также существует риск столкнуться со снижением покупательской способности населения.

До этого, в конце декабря, ритейлер сообщил, что открывает восемь своих новых магазинов на площадях, которые ранее занимала шведская сеть H&M. Мельников подчеркнул, что уже в первые дни работы они показали результаты выше ожиданий.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Общая площадь недвижимости составила 520 тысяч квадратных метров, из них 440 тысяч — торговые. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%.