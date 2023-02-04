МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россияне в этом году начали готовиться к приходу весны и сезону отпусков заранее — спрос на спортивный инвентарь увеличился на 85%, а на продукцию для диет — на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в Wildberries. Россиян предостерегли от скачивания "мошеннических" приложений

"Видим, что в 2023 году многие россияне стали заранее готовиться к наступлению весны и предстоящему сезону летних отпусков: в течение последних двух недель, с 20 января по 02 февраля, чтобы привести фигуру в форму после зимы, покупатели приобрели на Wildberries уже на 85% больше различного спортивного инвентаря, чем в 2022 году, а на продукцию для спортивной диеты спрос вырос на 32%", — заявили в компании.

Отмечается, что в числе самых популярных у покупателей спортивных товаров оказались аксессуары для фитнеса, легкой атлетики и йоги. Пользуются спросом также и различные продукты питания, которые помогают соблюдать спортивную диету — протеин и спортивные батончики.

"Вероятно, что из-за более холодной и снежной зимы в 2023 году жители нашей страны начали больше заниматься спортом дома: спрос на различные тренажеры вырос на 143% год к году, наиболее динамичными темпами растет интерес к велотренажерам (+302%), которые многие жители нашей страны устанавливают в квартире или на даче", — добавили в компании.

Вместе с этим вырос интерес и к другому спортивному инвентарю: гантелей в январе-феврале россияне приобрели на 95% больше, чем годом ранее, скакалок — на 66%, спортивных ковриков — на 105%, а бодибаров — на 222%. Также увеличилась популярность и спортивной одежды для тренировок, в частности спортивных костюмов (+63%), спортивных маек (+105%) и шорт (+126%).