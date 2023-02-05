МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Пиво и пивные напитки держат основную долю в выпиваемом в России за год объеме алкоголя, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Производство алкоголя в России выросло за год почти на десять процентов

"Мы давно пивная страна, а не водочная, хотя продолжаются эти мифы. У нас за год выпивается не меньше 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них — не меньше 8 миллиардов литров пива и пивной продукции", — сказал он.

Дробиз напомнил, что рост производства пива продолжается с 1995 года, так как примерно в это время в отрасль начали приходить крупные иностранные компании, причем к 2007 году они контролировали примерно 92% данного рынка. "И за 12 лет потребление и производство пива в России выросло в 5,5 раза, до 81 литра на душу населения в 2007-2008 году — это в 3,5 раза больше, чем в советское время, и в 5,5 раза больше, чем в 1994-1995 году", — констатировал глава ЦИФФРА.

По его словам, 15 лет назад в России употребляли гораздо больше пива и пивных напитков — около 81 литра на человека, а затем наступил спад, ставший следствием демографического спада. В этот период потребителями стали россияне, появившиеся на свет с 1990 по 2002 год, когда рождаемость была примерно в два раза меньше, чем в предыдущие годы, пояснил Дробиз.

"Демографический кризис в принципе кончился 2-3 года назад, и падение пивного рынка прекратилось. Но и какой-то тенденции роста потребления пива у нас нет: я бы говорил про стабилизацию рынка, сейчас потребление пива и пивных напитков — порядка 50 литров в год на человека", — добавил он.

РОСТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Пиво среди алкогольных напитков по-прежнему находится на первых позициях — это подтверждает и статистика последних продаж. Так, согласно данным исследования системы сервисов "Контур.Маркет" (есть в распоряжении РИА Новости), среди всех купленных в январе бутылок алкоголя 55% пришлось на пиво, на водку — лишь 20% от общего числа проданных бутылок, на вино и коньяк — 10% и 6% соответственно. Всего было проанализировано 9 миллионов чеков. Россиян предупредили об опасности сбора денег на банковскую карту

При этом продажи пива демонстрировали рост каждую пятницу и достигали пика в выходные, а в течение января средняя цена за бутылку пива объемом 0,5 литра снизилась на 3% — до 91,2 рубля во второй половине месяца. В свою очередь пик продаж водки пришелся на 13 и 14 января, но в выходные был выражен не так ярко, отмечают эксперты "Контур.Маркета". Коньяк и вина тоже чаще всего покупали на старый Новый год.

"Статистика отражает сложившееся поведение потребителей. Крепкие напитки и благородный алкоголь принято ставить на праздничный стол. Пиво же берут для любого случая, будь то праздники, преддверие выходных или сами выходные", — считает аналитик компании Дарья Жигалина.

"В декабре относительно ноября, то есть перед Новым годом, продажи водки и коньяка увеличиваются примерно на 25%, игристых вин в четыре раза больше продается, а пива — примерно процентов на 20-25% больше. Все-таки это не праздничный, а повседневный напиток, который сейчас сделали максимально вкусным для потребителя: ведь лет тридцать назад ни один приличный ресторан в мире пиво не продавал", — добавляет Дробиз.

В целом перед выходными, начиная с четверга-пятницы, продажи любой алкогольной продукции вырастают примерно в два раза: что касается продаж пива в январе, учитывая в целом его долю, "это вполне объективная картина", заметил он.

ОСОБЕННОСТИ ПОДСЧЕТА

"Перевес продаж пива в натуральном выражении — в бутылках — над всеми остальными сегментами алкогольных напитков совсем не удивителен – он фиксируется в любое время года", — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия) Вячеслав Мамонтов. Между тем, по мнению ассоциации, такое сравнение некорректно: гораздо более показательным было бы сопоставление проданного алкоголя в пересчете на чистый спирт. Россиян предостерегли от скачивания "мошеннических" приложений

В этом случае, считает Мамонтов, преимущество у крепких напитков: например, с января по сентябрь 2022 года на пиво, согласно данным Росалкогольрегулирования, пришлось менее 40% в доле потребления алкоголя, а на водку, коньяк и другие напитки крепостью более 40 градусов – 47,3%, а их среднедушевое потребление, в пересчете на чистый спирт, составило 1,93 литра и 2,3 литра соответственно.

Объем производства пива и пивных напитков в России в 2022 году по сравнению с 2021 годом существенно не изменился и составил 802,5 миллиона декалитров, совокупные продажи выросли на 0,5%, сообщала в конце января АПП со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Статистикой за январь ассоциация пока не располагает, поэтому не может оценить точность исследования "Контур.Маркета".

Дробиз не использует оценку потребления по чистому спирту. "Люди пьют не градус, люди пьют жидкость, поэтому я не пользуюсь таким сравнением", — сказал он, добавив, что с точки зрения влияния на здоровье имеет смысл рассчитывать не только градус, но и объем алкоголя, который проходит через организм.

Объем розничных продаж водки в России в 2022 году вырос на 5,9% в сравнении с показателями за 2021 год, до 76,2 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.

При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь-декабрь вырос на 3,5%, до 220,386 миллиона дал.