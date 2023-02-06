МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которые расширяет доступ производителей и импортеров маркируемых товаров к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом таких товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября

Теперь пользователи информсистемы могут обрабатывать информацию, содержащуюся в системе. До вступления закона в силу они имеют доступ к такой информации без возможности ее обработки.

Закон также предусматривает, что обезличенная информация, полученная в результате такой обработки и содержащаяся в этой информационной системе, является информацией ограниченного доступа. Российские производители товаров, а также импортеры товаров, подлежащих обязательной маркировке, смогут самостоятельно осуществлять или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к этой информации или результатам ее обработки будут иметь только данные производитель и импортер товара, а также лица, которым они поручили ее обработку.

По словам, главы думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, в системе цифровой обработки данных о маркировке товаров сейчас зарегистрированы более 500 тысяч участников, объем накопленных данных составляет десятки петабайт, и ежедневно системой обрабатывается более 5,5 миллиона документов. По его мнению, результаты обработки данной информации крайне важны для анализа спроса и предложения и могут быть применены в стратегическом планировании.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.