МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рост импорта тихих и игристых вин в Россию в текущем году будет, вероятно, менее динамичным, чем в 2022 году, отчасти из-за курса валют и снижения спроса среди потребителей, поделился мнением с РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

Ранее в понедельник издание РБК со ссылкой на данные, основанные на сведениях Федеральной таможенной службы (ФТС), которые предоставил газете один из участников алкогольного рынка, сообщило о том, в январе-декабре 2022 года дистрибьюторы ввезли в страну 405,1 миллиона литров вина (речь шла о тихих, игристых и крепленых винах). Объем импорта оказался на 10% больше, чем за 2021 год.

"Такого динамичного роста импорта (тихих и игристых вин — ред.), скорее всего, не увидим в этом году, есть определенное снижение спроса и предпосылок для такого низкого курса доллара, как был, мы тоже вряд ли увидим", — заявил он.

По его словам, на динамику импорта в прошлом году повлияло два основных фактора. В первую очередь, это достаточно низкий курс валюты. "Он стимулировал импорт, несмотря на то, что в Европе цены повысились из-за роста цен комплектующих. В рублевом выражении цена была достаточно привлекательной", — пояснил Ставцев.

Вторым же фактором, по словам эксперта, стал достаточно высокий уровень розничных продаж. Так, высокий спрос на вино был во втором-третьем квартале, однако потом начал снижаться и восстановился только в последние две недели декабря.

В свою очередь исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал РИА Новости, что компания в минувшем году действительно привезла больше вина, чем в 2021 году. "Это скорее желание участников рынка нарастить страховой запас на складах… Вопросы поставок и оплаты удалось решить, курс стабилизировался, и все решили привезти побольше на случай возникновения каких-то новых неожиданностей и колебаний курса", — пояснил он.