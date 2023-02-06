МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на кофе арабика в 2023 году могут упасть на 12%. В 2023-2024 маркетинговом году может сформироваться избыток предложения из-за обильного урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе этого сорта. Таковы результаты опроса 10 трейдеров и аналитиков, проведенного Reuters. Врач раскрыл, какая чашка кофе может оказаться лишней

К концу 2023 года цены на кофе арабика могут упасть до 1,48 доллара за фунт, что на 15% ниже по сравнению с уровнем закрытия пятницы и на 12% ниже по сравнению с уровнями конца 2022 года, согласно срединному прогнозу опрошенных трейдеров и аналитиков.

Цены на кофе робуста к концу 2023 года могут опуститься к 1900 долларам за тонну, полагают участники опроса. Это на 6% ниже по сравнению с уровнем закрытия пятницы, однако на 6% выше против уровней конца прошлого года.

Объем урожая в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году может стать ключевым фактором, влияющим на цены, отмечают респонденты. Тем не менее существует некоторая неопределенность относительно того, смогут ли фермеры полностью собрать прогнозируемый обильный урожай.

Урожай кофе в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году может составить 67,1 млн 60-килограммовых мешков. Урожай 2022-2023 года оценивается на уровне 61,5 млн мешков. Эксперт рассказал о резком росте затрат на транспортировку кофе в Россию

Тем не менее срединный прогноз оказался ниже консенсус-прогноза (71 млн мешков), полученного в результате опроса Reuters в июле 2022 года. Созревание посевов проходит не так хорошо, как ожидалось, предположительно из-за неудовлетворительного состояния кофейных деревьев после чрезвычайно засушливой зимы в Бразилии.

Ожидается, что урожай робусты во Вьетнаме в 2023-2024 сельскохозяйственном году составит 31 млн мешков против 30 млн мешков в 2022-2023 сельскохозяйственном году.

Более крупный урожай в Бразилии и Вьетнаме может спровоцировать мировой избыток предложения в 3,35 млн мешков в 2023-2024 маркетинговом году, тогда как в 2022-2023 маркетинговом году, напротив, наблюдался дефицит в размере 4,15 млн мешков. Таков срединный прогноз опрошенных респондентов.

Аналитики также ожидают, что ограничение спроса — из-за высоких розничных цен и замедления роста мировой экономики — станет одним из медвежьих факторов, омрачающих перспективы цен.