МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящийся на акционеров, по итогам 2022 года составил 1,063 миллиарда датских крон (почти 156 миллионов долларов) против чистой прибыли в 6,846 миллиарда крон годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

Убыток на акцию составил 7,6 кроны (1,12 доллара) после прибыли в 47,6 кроны год назад. Выручка Carlsberg за год поднялась на 17% — до 70,265 миллиарда крон (10,3 миллиарда долларов). Органический рост выручки составил 15,6%.

В четвертом квартале выручка увеличилась на 6,8% в годовом выражении и составила 14,579 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов). Прогноз составлял 14,7 миллиарда крон.

Carlsberg ожидает, что 2023 год вновь будет непростым. Рост цен на энергию и сырье заметно скажется на затратах, а удорожание пива при высокой инфляции в целом может негативно повлиять на его потребление на некоторых рынках, особенно в Европе.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек.