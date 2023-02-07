МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ретейлер "Лента" в рамках пилотного проекта запустил в Санкт-Петербурге новую модель гипермаркета — "Лента Эконом", где будет сокращено количество дополнительных сервисов, а сами товары будут представлены в транспортных упаковках, следует из сообщения компании. Ретейлер "О'Кей" увеличил выручку на 8,1 процента в 2022 году

"Лента" … запустила пилот, в рамках которого планирует протестировать новую модель гипермаркета… Пилот запущен в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге на Проспекте энергетиков", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, пилот запущен в гипермаркете, который теперь называется "Лента Эконом". Остальные магазины работают в прежних форматах и под изначальными названиями.

"Выкладка будет осуществляться в транспортных упаковках, в магазине сократят количество дополнительных сервисов, изменят частоту смены ценников и штатное расписание", — сказано в сообщении. Уже внедрены изменения в цены, ассортимент и схемы выкладки 35 категорий товаров. В феврале-апреле ритейлер продолжит изменения.

"Мы тестируем ряд нововведений в магазинах с низкими операционными показателями, чтобы найти оптимальные варианты снижения операционных затрат и увеличить объем продаж с квадратного метра. Запуск пилота – это наш ответ на потребности покупателя, склонного к экономии и выбору товаров в более низких ценовых сегментах", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Владимира Сорокина.