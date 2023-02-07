МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Роскачество проверит безопасность роллов "Филадельфия" из ресторанов и доставок различного ценового сегмента, а также из сетевых магазинов, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. РЖД стали продавать горячее питание в поездах без вагона-ресторана

"Закупку роллов "Филадельфия" мы проведем в первую очередь в известных сетевых ресторанах японской кухни, для сравнения часть роллов закупим в московских заведениях премиум-класса, где цена за единицу блюда обычно значительно выше. Конечно, не обойдем стороной торговые сети, а также службы доставки, которые специализируются на их продаже", — рассказ он в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо".

По словам Протасова, необходимость исследования связана с высоким спросом на блюда японской кухни, в том числе с многочисленными запросами потребителей на оценку их качества, а также с разнообразием форматов заведений общественного питания.

"Главная задача, которую мы перед собой ставим — оценить безопасность роллов по микробиологическим показателям, то есть соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования на производстве и при реализации. Также планируем выяснить, действительно ли при изготовлении используется настоящий сыр "Филадельфия", а не фальсификат. Результаты исследования Роскачество объявит до конца февраля текущего года", — добавил он.

В декабре глава Роскачества в интервью РИА Новости сообщал, что организация в 2023 году проверит рестораны японской кухни в России.