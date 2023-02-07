МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Новый iPhone Ultra, выпуск которого планирует Apple, не заинтересует россиян из-за ожидаемой цены на нее выше 150 тысяч рублей, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт назвал важное преимущество новых смартфонов Samsung перед Apple

В воскресенье Bloomber сообщил, что американская корпорация обсуждает расширение топового модельного ряда смартфонов за счет нового iPhone еще более высокого класса, чем Pro и Pro Max. По данным агентства, бренд получит название Ultra, а запуск планируется в 2024 году.

"Ценовые характеристики у планируемой модели iPhone Ultra в России ожидаются достаточно высокие, даже по отношению цен на американском рынке. Цена на новую модель будет где-то выше 150 тысяч рублей. Исходя из этого можно ожидать низких, сегментированных продаж на отечественном рынке. Модель не будет популярна в России", — сказал Кусков.

Технические характеристики планируемой модели будут сильно отличаться от уже имеющихся, что позволит Apple расширить свое присутствие в премиальном сегменте.