МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Доля продаж отечественных марок пива в России по итогам 2022 года приблизилась к 70%, рост произошел на фоне снижения продаж импортного пива, говорится в материалах исследовательской компании Nielsen. Пивовары призвали правительство не вводить реестр производителей пива

"По итогам полного 2022 года доля продаж локального пива составила почти 70% на фоне смены ассортимента и сокращения доли импортных марок, а вся категория стала ключевым вкладчиком в рост продаж алкогольного рынка в денежном выражении", — говорится в материалах компании.

Уточняется, что доля продаж отечественных марок достигла почти 68% в натуральном выражении, увеличившись на 2 процентных пункта по сравнению с 2021 годом.

"Увеличение доли пива отечественного производства происходило в 2022 году стремительными темпами на фоне пересмотра ассортимента, доступного покупателям в магазинах. По итогам 12 месяцев почти половина ассортимента пива в рознице (48,1%) представлена отечественными марками — рост представленности локального пива наблюдался в каждом месяце, начиная с апреля", — отмечают эксперты Nielsen.

"В то же время среднее число SKU (товарное наименование — ред.) импортного пива значительно сократилось. В первую очередь это обусловлено снижением представленности импортного пива и резким ростом цен в этом сегменте", — приводятся в материалах слова директора по работе с клиентами "NielsenIQ Россия" Салтанат Нысановой.

В целом динамика продаж пива в финансовом выражении ускорилась на 13% к прошлому году, а в натуральном выражении осталась на прежнем уровне — минус 0,1%, сообщают в Nielsen.

Категория пива остается ключевым драйвером развития российского алкогольного рынка: за счет высокой доли в обороте индустрии (42,1% в денежном выражении и 82,9% в натуральном) пиво стало основным вкладчиком в рост денежных продаж.