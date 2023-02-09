МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Вылов лососевых в РФ в 2022 году был рекордно низким, но потребители могут быть уверены — дефицита красной икры к Масленице и другим ближайшим зимне-весенним праздникам не будет, не отразится на ее предложении и эксперимент по ограничению вывоза с Камчатки, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Диетолог назвала самую полезную и бесполезную кашу

"Действительно, из-за рекордного низкого улова лососевых в 2022 году снизился и объем производства красной икры. Так, по данным Росстата, объем производства красной икры, готовой к употреблению, по состоянию на ноябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года снизился на 29% — с 12,6 тысячи тонн до 8,9 тысячи. Однако это не значит, что потребителей ждет дефицит икры к Масленице и гендерным праздникам", — сообщил глава ВАРПЭ.

Во-первых, основные закупки, с учетом потребительского спроса, уже состоялись: по словам Зверева, крупные покупатели выкупают или бронируют объемы продукции до Нового года, рассчитывая объемы продаж и к Новому году, и к последующим праздникам — это Масленица, 23 февраля и 8 марта. Во-вторых, добавил собеседник агентства, на складах у самих рыбопромышленников и оптовиков остается резервный объем продукции.

Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры из РФ, ее дефицита на внутреннем рынке не ожидается, заявлял в конце декабря глава ведомства Илья Шестаков. Ранее он оценивал объем производства икры лососевых рыб в РФ в 2022 году в 8-9 тысяч тонн, предполагая также достаточный успешный вылов лососевых в нечетном 2023 году; прогноз появится ближе к апрелю. С начала года по 19 декабря 2022 года вылов тихоокеанских лососей в РФ сократился на 49,5%, до 272,1 тысячи тонн, сообщалось в телеграм-канале ассоциации.

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ПОЛЬЗУ

Глава ВАРПЭ отдельно прокомментировал, могло ли отразится на объемах предложения красной икры ограничение ее вывоза с Камчатки в рамках эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования на внутренних воздушных перевозках: по его мнению, эта мера привела к снижению предложения в Центральной части России, но в крайне несущественном объеме в масштабах всего рынка. Глава АКОРТ разъяснил ситуацию с ценами на лук в магазинах

"Так, с начала эксперимента Россельхознадзором была предотвращена перевозка свыше 77,5 тонн икры непромышленного изготовления — менее 1% от общего объема производства. Кстати, больше всего нелегальной икры браконьеры планировали перевезти за неделю до Нового года – более 11,4 тонн", — заметил Зверев. Перевозка же легальной продукции, с документами, не запрещена, добавил он, уточнив, что за время эксперимента авиарейсами с Камчатки было перевезено свыше 6,2 тонны такой продукции.

"Важно понимать, что главное последствие эксперимента — это снижение объема продукции, опасной для здоровья человека, а значит — и случаев отравления", — подчеркнул глава ВАРПЭ. Он напомнил, что икра чувствительна к условиям хранения, поэтому минимальное их нарушение, хотя бы по температурному режиму или даже уровню влажности, ведет к порче продукции.

"Браконьеры, как правило, не имеют необходимых мощностей для соблюдения правил хранения, кроме того, при перевозке такой продукции часто нарушается температурный режим. При этом отравление красной икрой приводит к серьезной интоксикации организма, что крайне опасно для здоровья", — подчеркнул собеседник агентства.