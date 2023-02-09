МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стали известны намерения японского ритейлера Uniqlo относительно дальнейшей деятельности в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник на рынке торговой недвижимости. UNIQLO отказалась от комментариев о судьбе своих магазинов в России

В статье уточняется, что производитель и продавец одежды не планирует в ближайшем будущем возобновление работы своих торговых точек на территории страны. Более того — велика вероятность того, что он может полностью покинуть российский рынок. Источник издания отметил, что эта информация известна местным сотрудникам бренда.

"Коммерсант" напомнил, что на сегодняшний день ритейлер разорвал договоры аренды в части российских торговых центров, однако на полное закрытие бизнеса, скорее всего, может уйти несколько месяцев.

Ранее было объявлено, что Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Отмечалось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, однако не покинет рынок окончательно, а оставит пять торговых точек.