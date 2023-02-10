МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В Госдуме предложили запретить продажу табачной продукции на территориях заправочных станций, сообщает RT.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, копия обращения которого на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении агентства. Подделка табачных изделий может стать в России уголовно наказуемой

В документе отмечается, что в последние годы в России были предприняты значительные усилия, направленные на формирование здорового образа жизни в обществе. И здесь снижение потребления табачной продукции является одной из главнейших задач.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день законодательно запрещена розничная торговля табачной продукцией в учреждениях образования и культуры, медицинских организациях, на территориях железнодорожных, автомобильных вокзалов, в аэропортах.

Однако в законе нет никаких положений о запрете на розничную торговлю табачными изделиями на автомобильных заправочных станциях (АЗС).

Хамзаев напомнил, что потребление табачной продукции в зонах АЗС запрещено законом и представляет собой значительную опасность.

"Основные покупатели на АЗС, как правило, это клиенты-автомобилисты, которые затем продолжают движение после приобретения топлива, а курение за рулем также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения", отмечается в обращении депутата.

"Именно поэтому прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций", — резюмировал Хамзаев.